POL-PDTR: Diebstahl eines Versicherungskennzeichens in Zerf

Dambach (Birkenfeld/Nahe) (ots) - Im Zeitraum zwischen Mittwoch dem 14.08.2024 ca. 08:00 Uhr und Donnerstag dem 15.08.2024 ca. 10:00 Uhr kam es in der Hauptstraße in Dambach zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde eine Regenrinne in einer Höhe von ca. 3,90 Meter beschädigt. Auf Grund dieser Höhe, geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen LKW handelt. Rückfragen bitte an: ...

