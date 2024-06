POL-WHV: Ohne Pflichtversicherung in Varel kontrolliert - Polizei leitet Verfahren gegen 55-jährige Fahrzeugführerin ein

Varel (ots) - Im Zeitraum vom 07.06.2024, 17:00 Uhr, bis 10.06.2024, 08:15 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu dem Gelände des ehemaligen Baumarktes in der Panzerstraße in Varel und gelangten dort in die ehemalige Warenannahme. Dort wurden mehrere Gegenstände, u.a. Mähroboter, Gasgrill etc., im geschätzten Wert von ca. 20.000 Euro ...

mehr