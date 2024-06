Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch im Werner-Haarnagel-Weg in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, den 29.05.2024, entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 17:30 Uhr einen Hausschlüssel, der von außen in der Haustür eines Hauses im Werner-Haarnagel-Weg angrenzend zum Hopfenweg steckte. Am Folgetag, den 30.05.2024, verschafften sich die unbekannten Täter mutmaßlich durch Verwendung des Schlüssels Zugang zu der Doppelhaushälfte und entwendeten u.a. hochwertigen Silberschmuck. Besonders auffällig sind hierbei ein türkisblauer Ring von der Insel Wangerooge sowie Perlenohrringe mit Brillanten. Ferner entwendete die unbekannte Täterschaft u.a. einen Bieröffner aus Bronze, ein Brieföffner aus Messing, Alkohol, Getränke, Bargeld, Pfeifen, Medikamente. Die Polizei wendet sich mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung: - Wer kann Angaben zur Tat und zum Täter machen? - Liegen Videoaufzeichnungen vor, die für die Ermittlungen zur Verfügungen gestellt werden können? - Wer kann Angaben zum Verbleib des Diebesgutes mitteilen? Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell