POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Dambach

Birkenfeld (ots) - Am Freitag dem 09.08.2024 kam es in der Ferienanlage Hambachtal zu einem Diebstahl. In der Zeit zwischen 17:00 und 18:00 Uhr wurden an einem E-Bike der Marke Stella der Akku und ein auf dem Fahrrad befestigter Kindersitz gestohlen. Der Kindersitz ist weiß/braun und ebenfalls vom Hersteller Stella. Das Fahrrad war vor dem Ferienhaus Nr. 47 ...

