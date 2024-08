Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall am Porta-Nigra-Vorplatz - Polizei sucht Zeugen

Trier (ots)

Am Mittwoch, den 14.08.2024 ereignete sich gegen 12:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden im Bereich des Porta-Nigra-Vorplatzes, Kreuzung Paulinstraße. Eine Fahrradfahrerin beabsichtigte, von der Simeonstraße aus kommend, den Porta-Nigra-Vorplatz in Richtung Paulinstraße zu kreuzen und wurde hierbei von einem unbekannten Fahrzeug überholt und touchiert. Aufgrund der Berührung kam die Fahrradfahrerin zu Fall und verletzte sich leicht an der Hand. Ebenfalls durch den Sturz brach der Rahmen ihres Fahrrades, wodurch ein hoher Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt daraufhin in unbekannte Richtung fort.

Zeugen des Unfalls, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0651 - 9779 5210 oder via E-Mail (pitrier.wache@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Trier zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell