POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden Porta-Nigra-Vorplatz/ Paulinstraße Trier

Birkenfeld (ots) - Am heutigen Dienstagnachmittag wurde in der Zeit von ca. 13.30 Uhr bis 18 Uhr ein blauer E-Scooter der Marke "Logitech" vom Zweiradparkplatz am Schwimmbad Birkenfeld entwendet. Der Zweiradparkplatz befindet sich im Bereich des Durchgangs zur Friedrich-August-Straße/Hochwaldstraße. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Birkenfeld in Verbindung zu ...

