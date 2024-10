BPOLI-OG: Bundespolizei stellt Verstoß gegen das Waffengesetz fest

Appenweier (ots) - Am Freitagabend (4.10.) kam es Höhe des Haltepunkts Appenweier in einem Regionalzug zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zwei Beamte der Bundespolizei, welche sich im Zug befanden, konnten die Auseinandersetzung beenden und den 24-jährigen afghanischen Staatsangehörigen stellen. Dieser hatte zuvor einer Person mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Geschädigte blutete am Kopf, sodass dieser ...

