POL-W: RS Vermisstensuche in Remscheid - Polizei bittet um Mitsuche

Wuppertal (ots) - Nach dem Brand in einem Wohnhaus ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung. Gestern in den frühen Morgenstunden (09.06.2024, gegen 01:15 Uhr) kam es in der Wittkuller Straße in Solingen zu einem Wohnhausbrand (s. Pressemeldung vom 09.06.2024: ...

