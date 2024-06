Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallflucht auf Autobahnbrücke - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht in Vohwinkel bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Gestern (09.06.2024) war ein 39-Jähriger mit seinem Pedelec auf der Straße am Thurn in Richtung Heinrich-Heine-Straße auf der Brücke über die BAB 46 unterwegs. Als sich von hinten ein BMW-Cabriolet näherte, hupte dessen Fahrer zunächst und passierte den Zweiradfahrer ohne auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu achten. Der 39-Jährige geriet in der Folge mit den Rädern gegen die Bordsteinkannte und stürzte. Dabei erlitt er mehrere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Bei dem flüchtigen Auto soll es sich um ein dunkelblaues BMW Carbrio der 3er Reihe handeln. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

