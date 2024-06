POL-W: W Autokauf vorgetäuscht und weggefahren - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Zeugen gesucht

Polizei Wuppertal

Polizei Wuppertal - W Autokauf vorgetäuscht und weggefahren - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am Abend des 06.06.2024 gefährdeten nach bisherigen Erkenntnissen zwei Jugendliche mehrere Verkehrsteilnehmer mit einem zuvor entwendeten Fahrzeug. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sollen die 16- und 17 Jahre alten Jugendlichen über eine Verkaufsplattform im Internet die Besichtigung eines Gebrauchtwagens vereinbart haben. Der Verkäufer und die vermeintlichen Käufer trafen sich dafür an der Winchenbachstraße in Barmen. Unter dem Vorwand, sich das Fahrzeug näher anzusehen, entfernten sie sich mit dem 5er BMW in Richtung Hatzfelder Straße. Im Zuge der Fahndung konnte der BMW auf der Uellendahler Straße von Polizeibeamten festgestellt werden. Als sie ihr Fahrzeug wendeten, beschleunigte der BMW seine Fahrt weiter in Richtung Elberfeld. Dabei kam es durch eine rücksichtslose Fahrweise zu gefährlichen Situationen für unbeteiligte Verkehrsteilnehmer. Der BMW konnte kurze Zeit später auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Uellendahler Straße mit noch laufendem Motor festgestellt werden. Im weiteren Verlauf der Fahndung konnten zwei verdächtige Jugendliche in einer angrenzenden Kleingartenanlage vorläufig festgenommen werden. Bisherige Ermittlungen deuten darauf hin, dass sie versuchten den BMW zu entwenden. Der 17-Jährige, der bereits durch eine Vielzahl von Straftaten aufgefallen ist, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Der ordnete gegen ihn die Unterbringung in der Untersuchungshaft an. Im Falle einer Verurteilung dürfte der Jugendliche mit einer empfindlichen Freiheitsstrafe zu rechnen haben. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202-284-0 zu melden. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell