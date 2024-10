Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt gefälschtes Dokument sicher

Rheinmünster (ots)

Beamte des Bundespolizeireviers am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden haben gestern Abend einen gefälschten Reisepass sichergestellt. Im Rahmen einer lagebildabhängigen Kontrolle eines Fluges aus Korfu konnte sich ein syrischer Staatsangehöriger zunächst nicht ausweisen. Bei der Durchsuchung des Flugzeuges konnte ein totalgefälschter estnischer Reisepass aufgefunden werden. Nach erneuter Aufforderung legte der 47-Jährige seinen abgelaufenen syrischen Reisepass vor. In der polizeilichen Vernehmung gab er an 10.000 Euro für das gefälschte Dokument und die Reiseroute an mehrere Schleuser bezahlt zu haben.

