Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Sexuelle Belästigung im Fernverkehrszug

Offenburg (ots)

Am Freitagmittag (4.10.) kam es zu einer sexuellen Belästigung in einem Fernverkehrszugs kurz vor dem Bahnhof Offenburg. Hierbei setzte sich ein eritreischer Staatsangehöriger in einem Sitzabteil neben die Geschädigte und legte zunächst seine Hand auf ihr Bein. Die Geschädigte stellte sich schlafend. Der 71-Jährige habe dann seine Hand zwischen ihre Oberschenkel gelegt und sei mit der Hand nach oben in Richtung ihres Intimbereichs gefahren. Der 71-Jährige konnte am Bahnhof Offenburg von Beamten der Bundespolizei festgestellt werden und wurde durch den Zugchef von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Die vorgeworfenen Handlungen wies der 71-Jährige zurück. Der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Offenburg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

