Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Flughafen

Rheinmünster (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern im Verlauf des Tages zwei Haftbefehle vollstreckt. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Fes wurde eine 41-jährige deutsche Staatsangehörige vorstellig. Gegen sie bestand ein Haftbefehl wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Durch Zahlung der fälligen Geldstrafe in Höhe von 381 Euro konnte ein Gefängnisaufenthalt abgewandt werden. Gestern Abend wurde ebenfalls am Baden Airpark ein 33-jähriger albanischer Staatsangehöriger festgenommen. Der Mann erschien zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Tirana. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen Verstößen nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz. Ein Bekannter des Mannes konnte den fälligen Geldbetrag in Höhe von 536 Euro bei einem Polizeirevier der Landespolizei bezahlen. Danach konnte der Mann seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell