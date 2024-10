Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: In Untersuchungshaft

Rheinmünster (ots)

Ein deutscher Staatsangehöriger befindet sich nach der Kontrolle durch die Bundespolizei gestern Morgen am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden in Untersuchungshaft. Im Rahmen einer lagebildabhängigen Kontrolle eines Fluges aus Italien wurde der 47-jährige deutsche Staatsangehörige polizeilich kontrolliert. Gegen den Mann bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Mordes. Er wurde gestern dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, welcher den Haftbefehl in Vollzug setzte. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell