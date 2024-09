POL-RT: Wohnungsbrand mit schwerverletzter Person, Brand in einem Garten, Verhinderter Betrug, Fahrzeugteile entwendet

Polizeipräsidium Reutlingen

Person bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Ein Mann ist bei einem Wohnungsbrand am Donnerstagmorgen in der Reutlinger Sebastian-Kneipp-Straße schwer verletzt worden. Kurz nach acht Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Feuerwehr und der Polizei ein, in denen Rauch aus einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses gemeldet wurden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte kurze Zeit später waren Flammen im Gebäude zu sehen. Der Feuerwehr gelang es, sich rasch Zutritt zu der betreffenden Wohnung zu verschaffen und einen 74-jährigen Bewohner ins Freie zu retten. Der Senior musste nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Der Feuerwehr gelang es zudem, ein Ausbreiten der Flammen auf weitere Wohnungen zu verhindern. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ms)

Aichtal-Aich (ES): Brand in einem Garten

Zu einem Brand in einem Garten in der Straße zur Rudolfshöhe mussten am Donnerstagmittag die Rettungskräfte in Aich ausrücken. Bewohner hatten einen sich im Garten befindlichen Backofen angezündet, um Brot darin zu backen. Durch die Hitzeentwicklung geriet gegen 13.20 Uhr am Mauerwerk eines Außenkamins gelagertes Holz in Brand. Die Flammen griffen im Anschluss auf das Holzdach des Backhäuschens über. Eigene Löschversuche reichten nicht aus, um das Feuer zu löschen. Die Feuerwehr, die mit 16 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen anrückte, musste die Flammen löschen. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. (ms)

Wendlingen (ES): Aufmerksamer Discount-Mitarbeiter verhindert Betrug

Einem aufmerksamen Mitarbeiter eines Discounters ist es zu verdanken, dass ein Senior aus Wendlingen nicht das Opfer eines dreisten Betrügers wurde. Der über 80 Jahre alte Mann surfte am Donnerstagvormittag im Internet, als sich plötzlich die Webseite eines angeblichen Windows Defender Sicherheitscenters öffnete und den PC sperrte. Dem Mann wurde daraufhin eine Telefonnummer angegeben, unter der er den angeblichen Windows-Support erreichen würde. Bei einem anschließenden Telefonat wurde der Senior aufgefordert, Guthabenkarten zu besorgen, um damit die Freischaltung seines Computers zu bezahlen. Er begab sich daraufhin zu einem Discounter, dessen Mitarbeiter den Betrug witterte und ihm riet, die Polizei zu verständigen. So konnte der ältere Mann vor einem finanziellen Schaden bewahrt werden. (ms)

Tübingen (TÜ): Fahrzeugteile entwendet

Fahrzeugteile im Wert von rund 10.000 Euro sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Tübinger Schaffhausenstraße entwendet worden. Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von 19.30 Uhr bis zehn Uhr auf das Gelände eines Automobile-Händlers. Anschließend bauten die Diebe fachgerecht an vier Fahrzeugen der Marke Audi Außenspiegelgläser und Radarsensoren, die in der Frontstoßstange verbaut waren, aus. Der Polizeiposten Tübingen-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

