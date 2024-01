POL-EN: Sprockhövel - Firmeneinbruch am Susewind

Wetter (ots) - Am 05.01.2024 gegen 15:30 Uhr befuhr ein 26-jähriger aus Witten mit seinem PKW die Straße An der Kohlenbahn in Fahrtrichtung Alt-Wetter. Am Kreisverkehr Vogelsanger Straße bog dieser aus ungeklärter Ursache nicht, wie vorgesehen, in den Kreisverkehr ein, sondern fuhr geradeaus. Er kollidierte dabei zunächst mit einem Verkehrszeichen und dann mit ...

mehr