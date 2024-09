Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Raubdelikt; Verkehrsunfälle; Trunkenheitsfahrt

Reutlingen (ots)

Fan-Schal und T-Shirt geraubt

Einem Fußballanhänger ist am Mittwochabend nach dem Spiel des SSV Reutlingen gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen sein Fan-Schal und T-Shirt geraubt worden. Der 38-jährige Reutlinger und eine Begleiterin befanden sich kurz nach 22 Uhr an der Bushaltestelle Kreuzeiche in der Alteburgstraße. Unvermittelt kam eine bislang unbekannte Personengruppe aus dem Bereich Hohbuch auf das Paar zugelaufen. Die etwa sechs vermummten Personen schlugen und traten auf den zu Boden gebrachten Mann ein und raubten ihm seine Fanutensilien. Anschließend rannten die Unbekannten davon. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Der 38-Jährige musste mit einem Rettungswagen zur Versorgung seiner Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Seine Begleiterin wurde nicht angegriffen. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen übernommen. (ms)

Reutlingen (RT): Unfall im Kreuzungsbereich

Verletzungen unbekannten Ausmaßes hat eine Radlerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Eberhardstraße erlitten. Ein 42-Jähriger befuhr gegen 21.45 Uhr mit einem VW Golf die Eberhardstraße in stadtauswärtiger Richtung. Dabei passierte er den Kreuzungsbereich mit der Gutenbergstraße bei Grün zeigender Ampel. Auf dem nachfolgenden Fußgängerüberweg kam es anschließend zum Zusammenstoß mit der 18 Jahre alten Radlerin, die die Straße offenbar bei Rot von links nach rechts überqueren wollte. Der Rettungsdienst brachte die junge Frau zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro. (rd)

Römerstein-Zainingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in Zainingen erlitten. Die 61-Jährige war gegen 14 Uhr mit einem Hyundai auf der Uracher Straße unterwegs. Aufgrund einer medizinischen Ursache kam die Frau vor dem Rathaus mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und stieß mit dem Steinsockel einer dortigen Mostpresse zusammen. Die Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Ob an dem Steinsockel ein Schaden entstanden ist, muss noch ermittelt werden. (ms)

Esslingen (ES): Fußgängerin angefahren

Eine Fußgängerin ist am Mittwochmittag von einem Fahrzeug angefahren und verletzt worden. Gegen 13.25 Uhr fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Renault Trafic langsam aus einer Hofeinfahrt in der Kiesstraße und übersah dabei offenbar eine 86 Jahre alte Frau, die sich hinter dem Fahrzeug aufgehalten hatte. Durch die anschließende Kollision stürzte die Seniorin zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Am Renault war augenscheinlich kein Schaden entstanden. (mr)

Albstadt-Tailfingen (ZAK): Nach Trunkenheitsfahrt Führerschein weg

Seinen Führerschein musste ein mutmaßlich unter alkoholischer Beeinflussung stehender Autofahrer am Mittwochabend in Tailfingen abgeben. Der 1er BMW des 40-Jährigen fiel einer Streife der Verkehrspolizei gegen 19.45 Uhr in der Hechinger Straße mit überhöhter Geschwindigkeit auf. Als der Lenker auf die Gegenfahrspur kam, stoppten die Beamten auf Höhe einer Tankstelle das Fahrzeug. Bei der Kontrolle des Fahrers stellten sie eine erhebliche Alkoholfahne fest. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,2 Promille. Nach der fälligen Blutentnahme musste er seine Fahrerlaubnis aushändigen. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell