POL-KS: Landkreis Kassel: Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person auf L3203 zw. Lohfelden-Vollmarshausen und Kaufungen-Niederkaufungen

Kassel (ots)

Am Freitag, 20.09.2024, kam es gegen 18:09 Uhr auf der Landstraße L3203 zwischen Lohfelden-Vollmarshausen und Kaufungen-Niederkaufungen außerhalb der Ortslage zu einem Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person.

Ein mit einer 45-jährigen Fahrerin und zwei weiteren Insassen besetzer PKW mit Anhänger befuhr die L3203 aus Richtung Lohfelden-Vollmarshausen in Fahrtrichtung Kaufungen-Niederkaufungen. Dahinter befuhr ein weiterer PKW, besetzt mit einer 53-jährigen Fahrerin, die L3203 in gleiche Fahrtrichtung. Ein mit einem 54-jährigen Fahrer besetztes Motorrad befuhr die L3203 in entgegengesetzter Fahrtrichtung.

In Höhe des Hofes Birkengrund wollte die 45-jährige Fahrerin des PKW-Anhängergespanns nach links in die Einfahrt des Hofes abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorrad. Der hinter dem PKW-Anhängergespann fahrende PKW wurde durch Trümmerteile von dem Verkehrsunfall beschädigt. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden, die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 20.000 EUR. Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß tödlich verletzt und verstarb trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Die Fahrzeuginsassen des PKW-Anhängergespanns und die Fahrerin des dahinter fahrenden PKW erlitten einen Schock.

Vor Ort waren Rettungskräfte, die Freiwilligen Feuerwehren Kaufungen und Helsa sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Landstraße L3203 war während der Unfallaufnahme in beiden Fahrtrichtungen zwischen Lohfelden-Vollmarshausen und Kaufungen-Niederkaufungen voll gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Rekonstruktion des Unfallhergangs ein Gutachter hinzugezogen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an und werden durch die Ermittlungsgruppe 6 der Regionalen Ermittlungseinheit geführt.

