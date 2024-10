Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Police Nationale und der Bundespolizeiinspektion Offenburg- Täterfestnahme durch Gemeinsame Deutsch Französische Diensteinheit nach sexueller Belästigung

Straßburg/Kehl (ots)

Am vergangenen Sonntag den 29. September 2024 kam es in einem französischen Hotel in Straßburg in unmittelbarer Grenznähe zur Europabrücke zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer deutschen Staatsangehörigen.

Durch die Gegenwehr der Frau konnte sie der Situation entfliehen und begab sich über den Grenzübergang Kehl Europabrücke nach Deutschland. Dort wandte sie sich an eine Streife der Bundespolizei. Diese informierte umgehend die Gemeinsame Deutsch Französische Diensteinheit (GDFD).

Durch die französischen Beamten der GDFD wurde umgehend in Frankreich eine Videoauswertung der Hotelgänge veranlasst. Mit Hilfe der Videoaufzeichnung und der sehr guten Täterbeschreibung der Geschädigten konnte ein 46-jähriger rumänischer Staatsangehöriger als Tatverdächtiger identifiziert werden.

In der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann in unmittelbarer Grenznähe von einer Streife der GDFD widerstandslos festgenommen werden und der Police Nationale in Straßburg übergeben werden.

Der Mann wurde in Frankreich dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in Abschiebehaft genommen. Er wurde gestern in sein Heimatland abgeschoben.

