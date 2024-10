BPOLI-OG: Verstoß gegen das Waffengesetz

Kehl (ots) - Am Grenzübergang Kehl wurde am Sonntagabend (6.10.) ein Springmesser in einem Fahrzeug festgestellt. Der französische Fahrer wurde im Rahmen der vorübergehenden wiedereingeführten Grenzkontrollen einer Kontrolle unterzogen. Das Messer befand sich zugriffsbereit in einem Ablagefach unterhalb des Lenkrads. Da es sich hierbei um eine verbotene Waffe handelt, erwartet den 32-Jährigen eine Anzeige. Das Messer wurde sichergestellt. Rückfragen bitte an: ...

