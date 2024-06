Polizei Wuppertal

POL-W: W Sicher Rad- und Pedelecfahren - Polizei bietet Trainings in den Sommerferien an

Wuppertal (ots)

Wir möchten, dass Sie sicher ans Ziel kommen! Trainieren Sie ihren Umgang mit Fahrrad oder Pedelec! Dazu bietet die Polizei in Kooperation mit der Verkehrswacht Wuppertal in den Sommerferien mehrere Trainings an. An folgenden Terminen können Teilnehmer aller Altersklassen den Umgang mit ihren Zweirädern auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule verbessern: Dienstag, 16.07.2024 Donnerstag, 18.07.2024 Dienstag, 23.07.2024 Donnerstag, 25.07.2024 Dienstag, 30.07.2024 Donnerstag, 01.08.2024 Donnertag, 08.08.2024 Dienstag, 13.08.2024 Donnerstag, 15.08.2024 jeweils in den Zeiten von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr Voraussetzungen für die Teilnahme sind ein eigenes Fahrrad oder Pedelec und ein passender Fahrradhelm. Für Kinder, die ihre Fahrfähigkeiten schulen möchten, wird um die Begleitung eines Erziehungsberechtigten gebeten. Aus organisatorischen Gründen sind Voranmeldungen per E-Mail erforderlich: Verkehrsunfallpraevention.Wuppertal@polizei.nrw.de (sw)

