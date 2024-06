Polizei Wuppertal

POL-W: W- Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Mann nach Einbruch in Untersuchungshaft

Wuppertal (ots)

Am 11.06.2024 löste um 03:54 Uhr die Alarmanlage einer Diskothek in der Straße Alte Freiheit in Elberfeld aus. Die umgehend alarmierten Polizeikräfte konnten im Inneren der Geschäftsräume einen 35-jährigen Mann festnehmen. Dem polizeibekannten Tatverdächtigen wird zur Last gelegt, dass er sich gewaltsam Zutritt zu dem Objekt verschafft sowie einen Spind und einen Tresor aufgebrochen haben soll. Der Mann wird zudem mit weiteren ähnlich gelagerten Einbrüchen der letzten Wochen und Monate in Verbindung gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 35-Jährige am 12.06.2024 dem Haftrichter mit dem Ziel der Untersuchungshaft vorgeführt. Das Gericht ordnete diese antragsgemäß an.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell