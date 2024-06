Polizei Wuppertal

POL-W: W Auffahrunfall auf der Nevigeser Straße

Wuppertal (ots)

Gestern Vormittag (11.06.2024) ereignete sich gegen 09:40 Uhr in Wuppertal-Elberfeld ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Zwei Personen erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen. Ein 19-Jähriger war mit seinem Peugeot auf der Nevigeser Straße in Richtung Innenstadt unterwegs als er in Höhe des Schmachtenbergerwegs auf den vor ihm befindlichen VW eines 55-Jährigen auffuhr. Der VW stieß daraufhin von hinten gegen den stehenden Mercedes eines 60-Jährigen. Der 55-Jährige erlitt im Zuge des Unfalls schwere, der 60-Jährige leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte beide Männer zur weiteren, zum Teil stationären, Behandlung ins Krankenhaus. Der Peugeot und der VW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. (an)

