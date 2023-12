Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Bewaffneter Raubüberfall auf eine Tankstelle in Ribnitz-Damgarten (LK V-R)

Ribnitz-Damgarten (LK V-R) (ots)

Am 12.12.2023 kam es gegen 20:00 Uhr in der Damgartener Chaussee in 18311 Ribnitz-Damgarten zu einem Raubüberfall auf die dortige SB Tankstelle. Nach derzeitigen Erkenntnisstand betrat ein dunkel gekleideter maskierter Mann den Verkaufsbereich und forderte von der 48-jährigen Angestellten unter Vorhalt eines pistolenähnlichen Gegenstandes die Herausgabe von Bargeld. Erbeutet wurde ein geringer Geldbetrag sowie eine geringe Menge Zigaretten. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Personen wurden nicht verletzt. Alle bislang eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Erfolg. Der Kriminaldauerdienst Stralsund übernahm die weiteren Ermittlungen.

Der mutmaßliche Täter konnte wie folgt beschrieben werden: -männlich -ca. 1,85m groß -schlanke Gestalt -bekleidet mit schwarzer Kapuzenjacke mit weißem Logo auf dem linken Oberarm, schwarzer Hose mit weißem Logo auf dem linken Oberschenkel, schwarze Turnschuhe mit hellen Socken -trug schwarzen Schal vor dem Gesicht -führte schwarze Tasche mit sich -sprach akzentfrei deutsch

Zur Aufklärung der Tat bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann sachdienliche Hinweis zum Raubüberfall geben oder Angaben zu dem geflüchteten Täter machen? Hinweise nehmen jede Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei M-V unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

