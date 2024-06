Polizei Wuppertal

POL-W: W-Historische Führungen im Polizeipräsidium Wuppertal

Wuppertal (ots)

Keine Lust auf Fußball? Die Fußball-Europameisterschaft interessiert Sie nicht? Sie möchten lieber dem EM-Trubel entgehen? Und Sie möchten etwas über die Wuppertaler Polizei in der Zeit des Nationalsozialismus erfahren? Dann melden Sie sich für eine Führung im Rheinisch-Bergische Zentrum für Polizeigeschichte im Polizeipräsidium Wuppertal an. Durch die Ausstellung "Ordnung und Vernichtung" und dem Polizeipräsidium wird an folgenden Tagen und Uhrzeiten geführt: - 20.06.2024 um 18 Uhr - 04.07.2024 um 18 Uhr Treffpunkt ist an der Gedenktafel vor dem Haupteingang des Polizeipräsidium Wuppertal, Friedrich-Engels-Allee 228. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten wir Sie um eine schriftliche Anmeldung per Mail an oeffentlichkeitsarbeit.wuppertal@polizei.nrw.de

