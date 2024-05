Polizei Braunschweig

POL-BS: Unfallflucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Wolfenbütteler Straße

21.05.2024, 15.45 Uhr

Zeugenaufruf

Bereits am Dienstag, den 21. Mai, ist es an der Kreuzung Wolfenbütteler Straße/Heinrich-Büssing-Ring zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 22-jährigen Radfahrer und einem PKW gekommen.

Der 22-Jährige habe dabei an der Fußgänger- und Radfahrerfurt die Wolfenbütteler Straße vom Friedrich-Kreiß-Weg kommend bei Grünlicht gequert. In diesem Augenblick sei von links ein weißer kleinerer SUV gekommen, welchem er trotz Gefahrenbremsung in die rechte Fahrzeugseite gefahren sei. Der weiße SUV habe sich anschließend über die Wolfenbütteler Straße stadtauswärts entfernt, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Durch den Zusammenstoß wurde der 22-Jährige leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung war jedoch nicht erforderlich. Ebenso wurde das Fahrrad bei dem Unfall leicht beschädigt.

Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Im Rahmen der Ermittlungen werden nun Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrzeug geben können, was sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hat.

Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell