Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Im Polizeigewahrsam

Offenburg (ots)

Ein deutscher Staatsangehöriger befand sich am Donnerstagabend (10.10.) ohne Fahrschein in einem Nachtzug. Er wurde durch den Zugbegleiter beim Halt im Bahnhof Offenburg von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Zur Ermittlung seiner Personalien wurde die Bundespolizei hinzugerufen. Beim Ausstieg aus dem Zug stürzte der 29-Jährige fast in den Gleisbereich. Augenscheinlich befand er sich unter starkem Alkoholeinfluss. Ein freiwillige durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,32 Promille. Zur Ausnüchterung wurde der 29-Jährige in Polizeigewahrsam genommen. Hier urinierte er in die Zelle und beleidigte die eingesetzten Beamten. Sobald der 29-Jährige wieder zurechnungsfähig war, wurde er auf freien Fuß entlassen. Ihn erwartet eine Anzeige aufgrund Beleidigung und des Erschleichens von Leistungen.

