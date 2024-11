Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Kind gerät zwischen Bahnsteig und Zug

Durmersheim (ots)

Gestern Nachmittag gegen 16:30 Uhr geriet eine 10-Jährige beim Einsteigen in eine S-Bahn am Haltepunkt Durmersheim Nord zwischen Bahnsteig und stehender Bahn. Hierdurch erlitt das Mädchen leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Schürfwunden und wurde vorsorglich ärztlich untersucht. Möglicherweise wurde das Mädchen beim Einsteigen von drei bislang unbekannten Personen angerempelt. Diesbezüglich hat die Bundespolizei die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen und wertet in diesem Zusammenhang auch Videoaufzeichnungen aus. Durch den Vorfall mussten die Gleise für eine Stunde gesperrt werden und 14 Züge erhielten insgesamt 260 Verspätungsminuten, sieben Züge mussten umgeleitet werden.

