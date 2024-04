Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Wohnung

Mühlhausen (ots)

Die mehrtägige Abwesenheit einer Wohnungsinhaberin nutzten Einbrecher am zurückliegenden Wochenende in Mühlhausen. Als die Geschädigte am Ostermontag in ihre Wohnung zurückgekehrt war, musste sie feststellen, dass sich Unbekannte widerrechtlich Zutritt in ihre Wohnung am Bastmarkt verschafft hatten. Die Diebe erbeuteten unter anderem Fernseher und Staubsauger. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte Spuren am Tatort. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Samstagabend, 30. März, und Montagnachmittag, 1. April. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0083292

