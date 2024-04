Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ertappter Einbrecher entkommt zu Fuß

Nordhausen, Kantstraße (ots)

Am 01.04.2024 gegen 04:45 Uhr wurden Anwohner der Nordhäuser Kantstraße auf eine Person aufmerksam, welche sich an einem Kellerfenster zu schaffen machte. Diese Person sagte erst, sie würde etwas suchen und sei in der Folge fußläufig in Richtung der Gebrüder-Grimm-Straße und weiter unbekannt geflüchtet. Am Tatort wurde letztlich festgestellt, dass an dem in Rede stehenden Kellerfenster Sachschaden in Höhe von ca. 25,- Euro entstanden ist.

Der verhinderte Täter wurde wie folgt beschrieben:

- männlich - komplett dunkel bekleidet - Kapuzen-Pullover - hat Deutsch ohne erkennbaren Akzent gesprochen .

Der Inspektionsdienst Nordhausen nimmt zu dem bislang unbekannten Täter gern sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung entgegen. Da in Tatortnähe ein Fahrrad gefunden wurde, ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Täter den Weg zum Tatort per Fahrrad zurück gelegt hat.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell