Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen, Einbrüche, Körperverletzungen, Gefährdung des Straßenverkehrs

Aalen (ots)

Sulzbach: Sachbeschädigung

Am Sonntagmittag, gegen 12:00 Uhr wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in der vergangenen Nacht die Glastür eines Gaststättenanbaus in der Backnanger Straße beschädigt haben. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter 07191 9090.

Murrhardt: Körperverletzung

An Sonntag, gegen 12:20 Uhr kam es in der Hauptstraße zu Streitigkeiten zwischen den Geschäftsinhabern und zwei männlichen Kunden. Die zwei Männer weigerten sich, trotz Aufforderung, das Geschäft zu verlassen. Daraus entwickelte sich ein Streit, in dessen Verlauf ein 48-Jähriger handgreiflich wurde und eine 38-Jährige und eine 71-jährige Frau schlug. Das Polizeirevier Backnang führt die weiteren Ermittlungen.

Murrhardt: Körperverletzung am Bahnhof

Am Samstag gegen 05:00 Uhr wurde ein 52-jähriger im Bereich des Bahnhofs durch unbekannte Täter ins Gesicht geschlagen. Zuvor war der Geschädigte zu seinem geparkten Auto gegangen, um dieses zu starten und warm laufen zu lassen. In dieser Situation kam es zunächst zu einem Gespräch mit den beiden unbekannten Tätern. Diese gigen plötzlich auf den 52-Jährigen los und schlugen ihn mehrfach ins Gesicht. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten mit dem Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 in Kontakt zu treten.

Allmersbach im Tal: Sachbeschädigung

Am Samstag gegen 02:10 Uhr wurden durch unbekannte Täter mehrere Warnbaken und zwei Baustellenampeln in der Schorndorfer Straße umgeworfen. An beiden Ampeln entstand Sachschaden. Eine der Lichtzeichenanlagen war nicht mehr funktionsfähig. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 9090.

Kernen-Rommelshausen: Einbruch in Tankstelle

Unbekannte Täter drangen am Montagmorgen, gegen 03:30 Uhr gewaltsam in eine Tankstelle in der Karlstraße ein. Dort bereiteten die Täter gezielt größere Mengen Tabakwaren und E-Zigaretten zum Abtransport vor. Da sie durch einen Mitarbeiter gestört wurden, verließen die Täter die Tankstelle durch die Hintertür und ließen das bereitgelegte Diebesgutes zurück. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Fellbach und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0711 57720.

Fellbach: Straßenverkehr gefährdet

Am Sonntagabend, gegen 22:00 Uhr wurde der Polizei ein dunkler VW Golf gemeldet, der im Bereich Bahnhofstraße ohne Kennzeichen unterwegs war. Mehrfache Anhaltesignale der Polizei ignorierte der 25-jährige Golf-Fahrer und fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter. Dabei fiel der Golf-Fahrer mit gefährlichen Fahrmanövern auf. Im Bereich der Wilhelm-Pfitzer-Straße konnte der 25-jährige Golffahrer schließlich widerstandslos festgenommen werden. Führerschein und Auto wurden beschlagnahmt und der Fahrer muss mit einer Anzeige rechnen. Nach ersten Erkenntnissen wurde trotz der rücksichtslosen Fahrweise niemand verletzt und auch zu Sachschäden kam es nicht. Das Polizeirevier Fellbach führt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die durch den Golf-Fahrer gefährdet wurden, um telefonische Kontaktaufnahme unter 0711 57720.

Fellbach: Wohnmobil beschmiert

Unbekannte Täter beschmierten in der Zeit von Freitag bis Samstag im Hornbergweg ein Wohnmobil mit den Buchstaben "No". Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter 0711 57720 entgegen.

Winnenden: Alkoholisierter Radfahrer

Am Freitag, 29.11. war gegen 18:35 Uhr 67-jähriger Radfahrer von der Mühltorstraße in Richtung Ruitzenmühle unterwegs. Der Radfahrer stand mit über 1,7 Promille stark unter Alkoholeinfluss und gefährdete durch seine unsichere Fahrweise mehrere Autofahrer, die dem Radfahrer ausweichen mussten, und einen E-Scooter Fahrer, der beinahe zu Fall kam. Das Polizeirevier Winnenden bittet Verkehrsteilnehmer, die durch den Radfahrer gefährdet wurden, um Kontaktaufnahme unter Telefonnummer 07195 6940.

Schorndorf-Klaffenbach: Einbruch in Firma

In der Zeit von Freitag, 22:00 Uhr bis Samstag, 06:50 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über ein Fenster Zugang zu einem Firmengebäude in der Ebniseestraße. Dort wurden etwa 70 Euro aus einer Bargeldkasse entwendet. Die Räumlichkeiten wurden nicht weiter durch die Täter durchsucht und nach ersten Erkenntnissen wurde auch nichts weiter gestohlen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Rudersberg unter der Telefonnummer 07183 929316 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell