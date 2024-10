LPI-J: Elektrokabel von Baustelle gestohlen

Apolda (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte sind am Wochenende gleich in zwei leerstehende Gebäude in Apolda eingebrochen. Aus einem Gebäude in der Bachstraße wurde diverses Werkzeug und ein Sicherungskasten gestohlen und aus einem Wohnhaus am Heidenberg wurde ebenfalls ein Sicherungskasten, mehrere Kupferlampen und ein Rasenmäher gestohlen. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Apolda entgegen. (Tel.: ...

