Heidelberg (ots) - Wie bereits berichtet, kam es kurz nach 20:00 Uhr zu einem Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Max-Reger-Straße in Handschuhsheim. Der Brand konnte schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Bewohner des Hauses konnten alle unverletzt aus dem Haus verbracht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach der Brand auf einem Balkon im ...

