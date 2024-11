POL-HB: Nr.: 0718--Polizei zieht nachts Raser aus dem Verkehr

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Neustadt, Pappelstraße Zeit: 12.11.2024, 19:05 Uhr Zwei Räuber überfielen am Dienstagabend in der Neustadt einen Drogeriemarkt. Sie bedrohten eine Mitarbeiterin mit einem Messer, erbeuteten Bargeld und flüchteten. Einsatzkräfte stellten kurze Zeit später in der Nähe drei Tatverdächtige. Gegen 19:05 Uhr betraten die beiden Täter das Geschäft in der Pappelstraße und ...

