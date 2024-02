Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Konz

Trier (ots)

Am Montag, den 19.02.2024, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz, in der Grafenstraße in Konz eine Verkehrsunfallflucht. Der Unfallgeschädigte stellte seinen PKW, einen Opel Astra in grau in Queraufstellung vorwärts, auf dem Parkplatz unmittelbar hinter der Einmündung Wiltinger Straße/ Grafenstraße, unbeschädigt ab. Nachdem er gegen 12:00 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte stellte er einen Schaden an der gesamten linken Fahrzeugseite fest.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/91550 in Verbindung zu setzen.

