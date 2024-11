Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0715 --Nach Überfall gestellt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Neustadt, Pappelstraße Zeit: 12.11.2024, 19:05 Uhr

Zwei Räuber überfielen am Dienstagabend in der Neustadt einen Drogeriemarkt. Sie bedrohten eine Mitarbeiterin mit einem Messer, erbeuteten Bargeld und flüchteten. Einsatzkräfte stellten kurze Zeit später in der Nähe drei Tatverdächtige.

Gegen 19:05 Uhr betraten die beiden Täter das Geschäft in der Pappelstraße und gingen zur Kasse. Dort bedrohten sie die 62 Jahre alte Mitarbeiterin mit einem Messer und forderten sie auf, die Kasse zu öffnen. Anschließend griffen sie sich Bargeld, verstauten dies in einer Tasche der Marke "Foot Locker" und flüchteten in Richtung Lahnstraße. Die 62-Jährige erlitt einen Schock und musste medizinisch betreut werden. Alarmierte Einsatzkräfte und Zivilpolizisten stellten kurz darauf drei Jugendliche und Heranwachsende im Alter von 17, 18 und 21 Jahren. Im Keller eines Wohnhauses fanden sie eine passende Tasche mit Bargeld, Teile der Tatbekleidung, ein Messer und weitere Beweismittel. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung bei dem 17-Jährigen, der bei der Polizei als Intensivtäter bekannt ist, wurden weitere Beweismittel sichergestellt. Er soll noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei auch zu den beiden weiteren Tatverdächtigen dauern an.

Zur weiteren Aufklärung sucht die Polizei Zeugen, die die Tat selber, oder möglicherweise die Täter bei der Flucht in der Pappelstraße, der Lahnstraße, der Delmestraße oder der näheren Umgebung beobachtet haben. Zum Zeitpunkt des Überfalls wurden die Täter wie folgt beschrieben: Einer war etwa 160 cm groß und 15 bis 17 Jahre alt, er war mit einer weißen Hose, einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Kappe und mit schwarzen Schuhen mit weißer Sohle bekleidet. Der zweite Täter wurde als deutlich größer, etwa 180 bis 190 cm und auch älter beschrieben. Er war mit einer schwarzen Jogginghose, einem schwarzen Oberteil mit Kapuze, weißen Schuhen mit weißen Socken und einer schwarzen Kappe bekleidet. Beide Täter trugen eine schwarze Vermummung mit auffälliger Schrift und blaue Einmalhandschuhe. Außerdem führten sie eine Tasche der Marke "Foot Locker" mit sich.

Weitere Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

