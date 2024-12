Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Glätteunfälle - Wohnungseinbruch - Fahrzeuge beschädigt - Sonstiges

Aalen (ots)

Ellwangen: Pkw überschlagen

Eine 24-jährige Mitsubishi-Lenkerin befuhr am Montag gegen 5.45 Uhr die B290 in Fahrtrichtung Jagstzell. Kurz vor der Ortschaft Dietrichsweiler kam sie vermutlich aufgrund von Glatteis nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Die Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Schaden von ca. 12.000 Euro.

Abtsgmünd: Mit Leitplanke kollidiert

Am Montag gegen 6:25 Uhr befuhr ein 60-Jähriger mit einem VW Crafter die L1073 in Richtung Adelmannsfelden. Aufgrund der Witterungsverhältnisse kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden von rund 16.0000 Euro.

Durlangen: Unfall aufgrund von Glätte

Eine 24-Jährige befuhr am Montag gegen 7:25 Uhr mit einem Fiat die K3257 aus Richtung Durlangen kommend. Aufgrund von Glatteis geriet sie ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Daraufhin überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und blieb letztlich auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt in ein Klinikum gebracht. Es entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro.

VU-Pers: Aufgefahren

Am Montagmorgen um 6.10 Uhr befuhr ein 39-jähriger Lenker eines Daimler-Benz die L1073 von Ellwangen in Richtung Adelmannsfelden. Aufgrund der Witterungsverhältnissen konnte er nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf einen vorausfahrenden Peugeot auf. Der 53-jährieg Fahrer des Peugeot wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Westhausen: PKW beschädigt

Ein VW, der am Freitag zwischen 7 Uhr und 13.15 Uhr in der Deutschordenstraße geparkt war, wurde in dieser Zeit zerkratzt. Der Schaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Westhausen unter d er Rufnummer 07363 919040 entgegen.

Aalen: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Ein Skoda, der auf einem Parkplatz des Landratsamtes in der Stuttgarter Straße geparkt war, wurde zwischen Freitagnachmittag, 16:45 Uhr und Samstagmorgen, 0:30 Uhr beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Lauchheim: Reifen beschädigt

An einem Daimler-Benz, der zwischen Freitag und Montag am Bahnhof in der Bahnhofstraße geparkt war, wurden in dieser Zeit alle vier Reifen zerstochen. Der Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Westhausen unter der Rufnummer 07363 919040 entgegen.

Westhausen: Wohnungseinbruch

Am frühen Montagmorgen um 0:35 Uhr drangen zwei bislang unbekannte Männer in ein Wohnhaus in der Straße Im unteren Feld ein, indem sie zuvor ein Fenster im Erdgeschoß aufgehebelt hatten. Im Gebäude wurde das Obergeschoß durchsucht und mehrere hochwertige Uhren sowie Silbermünzen entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Westhausen unter der Rufnummer 07363 919040 entgegen.

Neresheim: Vorfahrt missachtet

Gegen 7:10 Uhr wollte eine 33-jährige Lenkerin eines VW Golf die Kreuzung der Schulstraße in Fahrtrichtung Kösinger Straße überqueren. Hierbei übersah sie eine 23-jährige Lenkerin eines Ford Fiesta, die ihrerseits die Nördlinger Straße stadteinwärts befuhr. Beim Zusammenstoß wurde der VW nach rechts abgewiesen und prallte mit der Front gegen einen Gartenzaun und durchbrach diesen. Der Ford wurde nach links abgewiesen und kam im Grünstreifen zum Stehen. Die beiden Fahrerinnen wurden jeweils verletzt und mit zwei Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Der Schaden am Zaun wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Abtsgmünd: Radfahrer stürzt

Ein 17-jähriger Radfahrer befuhr am Montagmorgen um 7.30 Uhr den Radweg entlang des Kochers: Auf Höhe Hangendenbuch wollte er nach links auf die dortige Kocherbrücke fahren. Aufgrund eisglatter Fahrbahn stürzte der junge Radler und verletzte sich schwer. Er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden.

Aalen: Fußgängerin übersehen

Am Montag wollte eine 68-jährige Lenkerin eines Hyundai von der Friedhofstraße nach links in den Westlichen Stadtgraben abbiegen. Hierbei übersah sie eine 53-jährige Fußgängerin und fuhr diese an. Die Fußgängerin wurde hierbei leicht verletzt und wurde zu Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.

