BPOLI-KA: Betäubungsmittel am Hauptbahnhof aufgefunden

Karlsruhe (ots) - In einem Regionalzug auf der Strecke zwischen Karlsruhe-Durlach und Vaihingen an der Enz beleidigte am vergangenen Samstag (21.09.2024) ein bislang unbekannter Mann einen 60 Jahre alten Reisenden in Folge einer verbalen Streitigkeit und beschädigte zudem dessen E-Scooter. Gegen 18:40 Uhr soll der Unbekannte zunächst mit einem Rollator in den Zug ...

mehr