BPOLI-KA: Unbekannter beleidigt Reisenden und beschädigt E-Scooter - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (15. September) wurde eine Frau in der S9 zwischen Karlsruhe und Hockenheim Opfer einer exhibitionistischen Handlung. Die Bundespolizei sucht Zeugen des Vorfalls. Gegen 00:56 Uhr befand sich die 27-Jährige in der S-Bahn S9 auf dem Weg von Karlsruhe nach Mannheim, als ein bislang unbekannter Mann welcher sich in der Sitzgruppe gegenüber der Frau aufhielt an seinem Glied ...

mehr