Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Gefährliche Körperverletzung am Hauptbahnhof

Karlsruhe (ots)

Am Sonntagabend (15. September) kam es am Karlsruher Hauptbahnhof zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen drei männlichen Personen. Gegen 20:30 Uhr wurden die Beamten der Bundespolizei über eine wechselseitige gefährliche Körperverletzung im Station Shop informiert. Die Beamten konnten alle drei Tatverdächtigen Personen im Hauptbahnhof Karlsruhe feststellen. Nach ersten Ermittlungen und der Auswertung der Videokameras gerieten die drei Personen in einen Streit. Hierbei schlugen die Beteiligten mit Barhockern aufeinander ein. Durch die Schläge mit den Barhockern wurde ein Tatverdächtiger an der Lippe sowie am Arm leicht verletzt.

Die drei Tatverdächtigen erwarten nun Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell