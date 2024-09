BPOLI-KA: Mit Haftbefehl gesucht

Mannheim (ots) - Ein 29-Jähriger führte am Montagnachmittag (9. September) am Mannheimer Hauptbahnhof Betäubungsmittel mit sich. Gegen 16:45 Uhr wurde der deutsche Staatsangehörige durch eine Streife der Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof routinemäßig kontrolliert. Während der Kontrolle wurden ein Päckchen mit 98,77 Gramm Haschisch aufgefunden und sichergestellt. Der Sachverhalt wurde an das zuständige ...

