Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zu Fall gekommen

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Käthe-Kollwitz-Straße. Eine 33-jährige Fahrerin eines Rettungswagens befuhr die Fahrbahn in Richtung Forststraße im Rahmen einer Einsatzfahrt. Offenbar übersah sie dabei, möglicherweise aufgrund des Starkregens, den entgegenkommenden 32-jährigen Fahrer eines Simson Mopeds. Es kam zum Zusammenstoß. Der 32-Jährige kam zu Fall, verletzte sich und kam in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, da sie aufgrund der Kollision nicht mehr fahrbereit waren. (jd)

