LPI-GTH: Kollision

Ruhla (Wartburgkreis) (ots) - Gestern Nachmittag kam es zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße. Ein 29-Jähriger entfernte offenbar mittels Gasbrenner Unkraut auf seinem Grundstück. Infolgedessen geriet die Hecke eines Nachbargrundstückes in Brand. Bei einem Löschversuch verletzte sich der 29 Jahre alte Mann und kam in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte das Feuer, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. (jd) ...

