LPI-GTH: Diebstahl aus Pkw-Zeugensuche

Eisenach (ots) - Gestern Nachmittag überquerten eine 67-Jährige sowie eine 87-Jährige gemeinsam die Johannisstraße in Richtung Querstraße, als ein 55-jähriger Fahrer eines E-Scooters selbige Straße befuhr. Es kam zur Kollision der Verkehrsteilnehmer, sodass die Fußgänger verletzt wurden und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus kamen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

