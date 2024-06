LPI-GTH: Kollidiert

Friemar (Landkreis Gotha) (ots) - Am Morgen des 15. Juni wurde der Gothaer Polizei ein mögliches Sexualdelikt zum Nachteil einer 17-Jährigen gemeldet. Hierzu kursiert eine Vielzahl von Nachrichten in den sozialen Medien. Die Polizei weist dringend darauf hin, dass diese Informationen nicht verifiziert sind und nicht geteilt werden sollten. Die Ermittlungen, auch zu einer möglichen Täterschaft wurden eingeleitet. Zeugenhinweise sollten ausschließlich an die Polizei ...

mehr