Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vollsperrung

Gierstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 41-jähriger Fahrer eines Koegel LKW befuhr gestern Nachmittag die L1027 von Bienstädt in Richtung Gierstädt. Auf der abschüssigen Fahrbahn blockierten offenbar die Räder des Sattelaufliegers, sodass dieser auf die Gegenfahrbahn rutschte, welchen von einem 48-jährigen Fahrer eines Daimler LKW befahren wurde. Dieser wich in den Straßengraben aus um eine Kollision mit dem Sattelauflieger zu vermeiden. Dadurch entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 25.000 Euro. Personen verletzten sich nicht. Der Daimler LKW war nicht mehr fahrbereit und wurde geborgen. Die Straße war temporär voll gesperrt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell