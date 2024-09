Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Zeugen gesucht: Exhibitionistische Handlungen

Karlsruhe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (15. September) wurde eine Frau in der S9 zwischen Karlsruhe und Hockenheim Opfer einer exhibitionistischen Handlung. Die Bundespolizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Gegen 00:56 Uhr befand sich die 27-Jährige in der S-Bahn S9 auf dem Weg von Karlsruhe nach Mannheim, als ein bislang unbekannter Mann welcher sich in der Sitzgruppe gegenüber der Frau aufhielt an seinem Glied manipuliert haben soll. Hierbei schaute der Täter die Geschädigte laut aktuellen Informationen durchgehend an, berührte sie jedoch nicht. Die 27-Jährige Reisende verließ die S-Bahn am Hauptbahnhof Mannheim und informierte die Bundespolizei. Zur Tatzeit soll der stämmige ca. 170cm große Unbekannte einen grauen Jogginganzug getragen haben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachtes der Exhibitionistischen Handlung ermittelnden Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter der Rufnummer 0721-120 160 zu melden.

