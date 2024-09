Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte hebt Bargeld mit gestohlener EC-Karte ab - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fotofahndung - Tatverdächtige identifiziert

Essen (ots)

45139 E.-Frillendorf: Vermutlich am 13. Juli dieses Jahres stahlen Unbekannte das Portemonnaie eines 64-jährigen Esseners und hoben einen Tag später (14. Juli) mit der darin befindlichen EC-Karte Bargeld an einem Geldautomaten an der Ernestinenstraße ab.

Unsere Ursprungsmeldung vom 22. August dieses Jahres finden Sie hier:

https://essen.polizei.nrw/presse/unbekannte-hebt-bargeld-mit-gestohlener-ec-karte-ab-fotofahndung

Eine 47-jährige Deutsche konnte aufgrund mehrerer Zeugenhinweise als Tatverdächtige ermittelt werden. Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Polizei Essen bedankt sich bei den Medien und den Bürgern für die Mithilfe und bittet die veröffentlichten Fotos zu löschen und nicht weiter zu verbreiten./SyC

