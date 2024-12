Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Pkw zerkratzt - Diebstahl - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Diebstahl aus PKW

Am Montag zwischen 19 Uhr und 20:15 Uhr wurde aus einem Audi Q5, der in der Wilhelm-Zapf-Straße geparkt war, aus dem Kofferraum eine Tasche entwendet, in welcher sich ein MacBook, ein iPad sowie ein Laptop befanden. Zudem wurde die hintere rechte Tür geöffnet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen: Radler fährt gegen Poller

Mit seinem Fahrrad befuhr ein 59-Jähriger am Sonntag um 15:20 Uhr die Düsseldorfer Straße. Im Bereich der dortigen Unterführung fuhr er aus Unachtsamkeit gegen einen Straßenpoller und stürzte. Hierbei verletzte er sich leicht. Er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Adelmannsfelden: Motorrad entwendet

Ein nicht zugelassenes Motocross-Bike der Marke Suzuki RM 85 wurde in den letzten Wochen aus einer Scheuer im Bereich Schleifhäusle entwendet. Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Motorrades im Wert von etwa 1500 Euro nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Westhausen: Unfallflucht auf der Autobahn

Am Sonntag gegen 20:30 Uhr befuhr ein 38-Jähriger mit seinem Audi A3 die BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Aalen/Westhausen und Ellwangen fuhr ihm aus Unachtsamkeit ein Fahrzeug hinten auf. Der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeugs entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro zu kümmern. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen hellblauen Klein- oder Kompaktwagen gehandelt haben, dessen Kennzeichen mit S begann. Hinweise in dieser Sache nimmt der Verkehrsdienst Kirchberg unter der Rufnummer 07904 94260 entgegen.

Heuchlingen: Pkw zerkratzt

Am Samstag zwischen 18:30 Uhr und 20:00 Uhr wurde ein Ford, der in der Kirchbühlstraße abgestellt war, auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Leinzell unter der Telefonnummer 07175 921968-0 zu melden.

Durlangen/Zimmerbach: Diebstahl von Wildkamera

Aus einem Garten im Zibardenweg wurde zwischen Mittwochabend, 27.11.24 und Samstagmorgen, 30.11.24, eine Wildkamera im Wert von ca. 80 Euro entwendet. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Spraitbach unter der Nummer 07176 6562 entgegen.

