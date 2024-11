Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl von Handys aus Vodafone-Shop/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Dienstag, 26.11.2024, gegen 11.20 Uhr betraten zwei männliche Jugendliche den Vodafone-Shop in der Hauptstraße und entwendeten in einem unbeaufsichtigten Moment zwei Apple IPhones. Danach flüchteten die Beiden fußläufig in Richtung Von-Rosenstraße. Die Täter wurden wie folgt beschrieben. Täter 1: 16-18 Jahre alt, 180 cm groß, dunkler Haaransatz, weiße Jacke, weiße Jogginghose, schwarzes Basecap, südländischer Phänotyp Täter 2: 16-18 Jahre alt, 170 cm groß, dunkle lockige Haare dunkle Jacke, graue Jogginghose, südländischer Phänotyp Wer kann Angaben zu den beiden Tätern machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen. /pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell